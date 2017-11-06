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Генерал Гасан Ширинов об аресте своего племянника

 

Бывший глава Управления дорожной полиции Баку, заместитель начальника Главного управления полиции Баку генерал-майор Гасан Ширинов прокомментировал для  журналистов факт ареста его племянника - Джахангира Алиева.

«То, что человек, нарушивший закон, является моим племянником или моим ребенком, не дает никаких оснований для уклонения от ответственности. Азербайджан – правовое государство, где каждый гражданин должен соблюдать требования законов. Упоминать мое имя в связи с этим инцидентом – в корне неправильно. Каждый человек отвечает за свои поступки. Если человек, нарушивший закон, - сын моей сестры, это что, дает основания для освобождения его от ответственности? Сейчас брат за брата и сын за отца не отвечают. А обо мне пусть что хотят, то и пишут. Если мой племянник нарушил закон, то должен за это ответить. Я всегда на стороне закона, на стороне того, кто прав, на стороне справедливости. И если я нарушу закон, то готов буду за этот ответить. Основное достоинство азербайджанских законов то, что сейчас тот, кто виноват, тот и отвечает за свои проступки. Не так, как в Советском Союзе, где сын отвечал за отца, а отец за сына. Я знаю многих людей, сыновья которых отбывают наказание, а сами они продолжают работать на своих должностях. А все потому, что каждый отвечает за свои поступки», - сказал генерал.

«И если даже мой сын нарушит закон, я не стану помогать ему в уклонении от ответственности. Если господин президент говорит, что каждый должен соблюдать законы и что никакая должность не избавляет человека от ответственности, то так оно и должно быть. Каждый и все должны служить своему государству, сплотившись вокруг его главы», - заявил генерал Г.Ширинов.

Отметим, что племянник генерала полиции Г.Ширинова - Джахангир Алиев арестован на 20 суток за неисполнение решения суда. 

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