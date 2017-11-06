Президент «Нефтчи»: «Финансов катастрофически не хватает»

С приходом Тарлана Ахмедова на пост главного тренера «Нефтчи» результаты бакинской команды значительно улучшились. В пяти последних матчах клуб одержал четыре победы, и, несмотря на поражение во вчерашней игре от «Зиря» (0:1), игра, демонстрируемая «Нефтчи», вселяет оптимизм в его руководителей и болельщиков.

После 11 туров «Нефтчи» с 13 очками занимает 5-е место. 12 очков из 13-ти команда набрала при Ахмедове, который в середине сентября заменил на посту главного тренера Эльхана Абдуллаева.

Напомним, что прошлый чемпионат «Нефтчи» завершил на предпоследнем, 7-м месте. Да и в начале нынешнего сезона делил 7-8-е позиции.

«Несмотря на последнее поражение от «Зиря», думаю, что наша черная полоса осталась позади, - говорит в беседе с haqqin.az президент «Нефтчи» Орхан Гусейнзаде. - С каждой игрой к команде приходит уверенность и усиливается вера в будущее. Последние результаты позволяют надеяться, что неудачи остались в прошлом».

Орхан Гусейнзаде пришел в «Нефтчи» осенью прошлого года, после тяжелого поражения команды от «Габалы» со счетом 0:8.

«Когда состоялось мое назначение, в клубе были очень большие проблемы как в игровом плане, так и в финансовом, - рассказывает руководитель «нефтяников». - Нужно было определенное время, чтобы наладить работу. Особенно это касалось закрытия долгов «Нефтчи» перед компаниями и футболистами. Зимой мы основательно поменяли состав и решили сделать ставку на более сильных игроков. В начале второго круга игра у нас поменялась, была серия побед. Но скамейка в команде была скудная и провести удачно весь второй круг не получилось. Мы не выдержали темпа. У нас было четыре тяжелейших матча за 10 дней – два полуфинала Кубка Азербайджана с «Карабахом», а также выездные матчи с «Кяпязом» и «Сумгаитом». В тот период мы сдали. Сейчас легко говорить, но, возможно, стоило сконцентрироваться на одном из турниров».

Некоторые легионеры, привлеченные в клуб, просиживают на скамейке и, вероятно, зимой покинут «Нефтчи».

«Привлекая иностранцев, мы рассчитывали, что они будут помогать команде, - продолжает Орхан Гусейнзаде. - В прошлом сезоне они это делали. Павел Дрекса, который сейчас не имеет большого количества игрового времени, был основным защитником. В паре с Кириллом Петровым они были хорошим тандемом.

Даниэль Сеговия – хороший нападающий. Он приехал из австрийской Бундеслиги. Там он много забивал, был движущей силой клуба «Санкт-Пельтен». Мы сделали ставку на него, так как он имел забивные качества.

Но у каждого тренера свое видение. Для кого-то тот или иной футболист считается основным, а кто-то считает, что вместо этого игрока в состав должен попадать другой. Это не значит, что данный игрок слабый.

Ближе к зимнему перерыву у нас будет обсуждение с тренерским штабом, и мы будем смотреть по позициям, кто нам нужен, а кто – нет.

Мы уже подписали новый контракт с Рахманом Гаджиевым. Рахман – молодец! Он заслужил этот контракт. Соглашение с ним должно было закончиться зимой, и мы продлили его на полтора года. Если игрок доказывает свою профпригодность, то это должно поощряться. Кроме Рахмана, мы подписали новые контракты с Уго Баргасом и Игнасио Эррерой».

В чем отличаются взгляды на футбол Тарлана Ахмедова и Эльхана Абдуллаева?

«С Эльханом Абдуллаевым мы работали год. Он больше делал ставку на конкретных игроков, больше доверял им. Он не был сторонником ротации. Тарлан Ахмедов смог объединить футболистов вокруг общей цели. Он показал, что каждый, кто в состоянии помочь команде, будет играть в стартовом составе. Новый тренер очень большое внимание уделяет мелким деталям, которые в футболе крайне важны. Потому что благодаря этим мелочам растут команда и клуб.

Когда Эльхан Абдуллаев пришел в «Нефтчи», команда была в очень тяжелом положении. У нас были очень слабые легионеры, в том числе и с точки зрения психологии. Были финансовые и другие проблемы, из-за которых они, возможно, не могли играть в полную силу. Когда Абдуллаев принял команду, перед ним была поставлена цель хоть как-то выровнять игру до зимы. Было очень тяжело. Легионеры были отправлены в дубль, на поле выходили местные игроки, а на скамейке запасных сидели два-три человека.

Зимой мы пошли на риск – поменяли большую часть команды. Считаю, что мы сделали правильный выбор и на каком-то этапе играли неплохо. Эльхан Абдуллаев должен был получить шанс подготовить команду летом к новому сезону. Мы создали ему все условия. Были проведены сборы в Азербайджане и Австрии, где команда провела контрольные матчи с сильными соперниками.

Главный тренер «Нефтчи» постоянно находится под критическим огнем. Его порой критикуют даже после побед. Эльхан Абдуллаев – опытный специалист, поработавший и в сборной. Заключив с ним контракт на три года, мы показали, что доверяем ему».

Однако уже после первых двух туров, в которых «Нефтчи» потерпел поражения, Абдуллаев подал в отставку.

«После этого мы на пару матчей доверили команду тренеру дубля. За это время рассматривали несколько кандидатур на пост главного тренера. Естественно, обсуждали кандидатуры со спонсором – SOCAR. Было принято коллегиальное решение – пригласить Тарлана Ахмедова. Мы учли его работу в клубе АЗАЛ, где он в тяжелых финансовых условиях добивался результата. Учли и то, что он уже работал в «Нефтчи», играл за нашу команду.

Задачи на этот год – до зимы обеспечить себе выход в полуфинал Кубка и как можно выше подняться в турнирной таблице, чтобы застолбить за собой еврокубковую зону. А дальше – как пойдет. Если команда будет продолжать выигрывать, то можно замахнуться и на большее».

В последние месяцы Наблюдательный совет «Нефтчи» гораздо менее активен, чем раньше. Члены Совета, которые в предыдущие годы присутствовали едва ли не на каждом матче команды, сегодня собираются вместе значительно реже.

«Наблюдательный совет – это общественная структура, - говорит О.Гусейнзаде. - Он был создан, чтобы следить за тратой средств, чтобы добиться прозрачности во всем. Сегодня Наблюдательный совет собирается три-четыре раза в год. Мы рассказываем членам НС о том, что происходит в клубе. НС полностью поддерживает стратегию клуба и наше видение развития».

Недавно в болгарской прессе появились публикации о том, что якобы «Нефтчи» может стать участником нового турнира – Мегалиги, которая объединит команды ряда европейских стран, большинство из которых представляют Восточную Европу. Согласно проекту 42 клуба будут поделены на две лиги – первую (20 команд) и вторую (22), где будут играть по двухкруговой системе.

«Если создатели Мегалиги хотят, чтобы команды покинули свои национальные чемпионаты, то в таком случае этот проект не пройдет, - уверен президент «Нефтчи». - Много лет назад большие клубы хотели объединиться в одну большую европейскую лигу и имели проблемы с УЕФА, потому что это разрушило бы футбол на местах. Поэтому считаю Мегалигу авантюрным проектом.

Можно рассмотреть вариант с проведением игр раз в две недели как в еврокубках. Это было бы интересно, потому что опыт международных игр никому не повредит. А если еще и зарабатывать на этом деньги, то еще лучше! Но в таком случае это будет турнир для команд, которые не участвуют в еврокубках.

Пока это больше похоже на авантюру, однако если будет выдвинуто серьезное предложение, то мы, естественно, его рассмотрим».

А пока болельщикам «Нефтчи», довольно болезненно пережившим падение любимой команды, остается надеяться на возвращение позиций в национальном чемпионате и успешное выступление в Кубке Азербайджана.

«Наших болельщиков можно понять, - считает О.Гусейнзаде. - Когда нет результата, болельщикам неважно, кто руководит клубом, кто – тренер… Они все хотят перемен. Учитывая то, что еще недавно «Нефтчи» добивался больших результатов, становился чемпионом, играл в групповом турнире Лиги Европы, последовавшие затем неудачи стали психологическим ударом для многих фанатов. Болельщикам неважно, какое сейчас финансовое положение в клубе. Им нужен результат.

Мы постоянно в контакте с ними. Собираемся вместе, играем в футбол, стараемся всегда помочь. Я считаю, что болельщики «Нефтчи» - номер один в Азербайджане. Они это доказали и продолжают доказывать. Во время последней домашней игры с «Сумгаитом» вообще было что-то невероятное. В чемпионате Азербайджана я не видел такого ни у одного клуба. Чем лучше будет результат, тем больше болельщики будут доверять нам. Ради этого и работаем».

Однако результаты главной команды – это лишь вершина айсберга. Большая часть работы клуба остается, что называется, «под водой» и многими не замечается.

«У нас много чего было сделано вне главной команды. Особенно это касается нашей академии, которую я считаю одной из ведущих в стране. По пять-шесть игроков из каждой возрастной группы попадают в сборные Азербайджана. Многие наши игроки находятся в аренде в разных клубах. Это говорит о том, что академия работает на должном уровне. Мы довольны.

Мы, может быть, единственный клуб в стране, который продает футболистов. В прошлом году мы продали Араза Абдуллаева и Руслана Гурбанова. Это нам очень помогло в финансовом плане.

Что касается маркетинга, то наша основная задача – начать зарабатывать деньги. Несмотря на спонсорскую помощь, финансов катастрофически не хватает. Если выйдем хотя бы на 20-25 процентов самоокупаемости, это будет большим достижением в нынешние времена. Потому что компании не охотно вкладываются в рекламу. Мы общались с представителями 20-30 компаний. Все любят «Нефтчи», но перед тем, как выделить деньги, они хотят хороших результатов команды, чтобы вложения окупились.

Но мы продолжаем работу в этом направлении. То, что мы не попали в этом году в еврокубки, тоже стало финансовым ударом по клубу. Надеемся, что следующим летом «Нефтчи» будет играть в Европе».