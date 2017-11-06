Российский лоукостер уходит из Азербайджана

Федеральное агентство воздушного транспорта России ("Росавиация") отозвало разрешение лоукостеру "Победа", являющемуся стопроцентной дочерней компанией "Аэрофлота", на выполнение рейсов в Азербайджан, говорится в протоколе межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных перевозок, передает Trend.

В качестве причины такого решения в протоколе указывается самостоятельный отзыв допуска перевозчиком.

Авиакомпания "Победа" получила допуск к выполнению регулярных пассажирских рейсов Ростов-на-Дону - Баку с периодичностью четыре раза в неделю в июле 2016 года и начала полеты 31 октября прошлого года. Однако с 30 мая текущего года рейсы компании были отменены.

Согласно документу, авиакомпания "Северный Ветер" получила разрешение на выполнение регулярных пассажирских рейсов из Ростова-на-Дону в Баку с периодичностью семь раз в неделю.

Кроме того, авиакомпания "Ямал" получила разрешение на выполнение полетов по маршрутам Тюмень - Баку и Сургут - Баку. Заявленная частота авиарейсов составляет четыре раза в неделю по обоим направлениям.