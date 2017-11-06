Подписаться на уведомления
 

США назвали сроки создания гиперзвукового оружия

 

В США назвали сроки создания гиперзвуковых вооружений различных уровней сложности, сообщает Scout Warrior. Издание побеседовало с ответственным за научные разработки в ВВС США Джеффри Захариасом. По мнению эксперта, постепенный прогресс в области гиперзвукового оружия потребует десятилетий непрерывного технологического развития.

Беспилотный полет разведывательного аппарата должен состояться в 2030-х годах, тогда как сверхзвуковые многоразовые изделия аналогичного назначения полетят только в 2040-х. Примерно к этому же времени запланировано создание гиперзвуковых платформ, с которых будет обеспечиваться запуск различного типа изделий, в частности ракет и разведывательных беспилотников.

Захариас полагает, что именно через два-три десятилетия будет достигнут прогресс в автономности и двигателестроении, достаточный для принятия на вооружение подобных беспилотников.

Гиперзвуковые ракеты, кинетическое оружие и отдельные модели гиперзвуковых беспилотников планируется принять на вооружение уже в 2020-х годах.

Гиперзвуковое оружие предполагает перемещение летательных аппаратов, например самолетов, ракет или боеголовок, со скоростями свыше пяти чисел Маха (более шести тысяч километров в час). Считается, что это позволит преодолевать ПВО и ПРО вероятного противника.

612 просмотров


Старости
В решении карабахского вопроса мог помочь только Буш
В решении карабахского вопроса мог помочь только Буш они о нас
Наша погода
Сегодня 18° / 13°
7 Ноя 17° / 12°
8 Ноя 16° / 12°
9 Ноя 14° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9739 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев наградил работников Бакметрополитена
Первое фото Эльдара Махмудова после увольнения Допрос в Генпрокуратуре
США возобновили выдачу виз в Турции
Получи кредит от Unibank сейчас, оплати в следующем году!
Азербайджан в шаге от победы на чемпионате Европы обновляется, 19:00
Ильхам Алиев выделил деньги на водоснабжение Шамкира
Техасский стрелок покончил с собой
В Америке заговорили о вторжении в Северную Корею
США назвали сроки создания гиперзвукового оружия
Российский лоукостер уходит из Азербайджана
Президент «Нефтчи»: «Финансов катастрофически не хватает»
Центробанк о курсе маната
Генерал Гасан Ширинов об аресте своего племянника
Избран новый мэр Анкары
Курды возвращают Багдаду контроль над нефтью и границей
Ильхам Алиев в бакинском метро фото
В Киеве митингующие избили советника главы МВД видео
Чиновники отговорили Магеррамова от самоубийства Фото; Обновлено 17:33
Капитализация криптовалют превысила $200 миллиардов
Известный турецкий писатель извинился перед армянами
На следующей неделе Эрдоган едет к Путину
Ракетный привет Эр-Рияду из Ирана наш комментарий
В Баку готовятся к визиту одного из богатейших людей планеты
Таинственная гибель участников захвата армянского парламента Саргсян заметает следы?
Нефть дорожает из-за ареста саудовских принцев
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться