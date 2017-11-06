В Америке заговорили о вторжении в Северную Корею

Представитель Объединенного комитета начальников штабов контр-адмирал Майкл Дюмонт заявил, что полностью устранить северокорейскую ядерную угрозу можно лишь путем наземного вторжения в эту страну. Об этом сообщает русская служба ВВС.

По словам адмирала, даже приблизительно оценить возможные потери при такой операции чрезвычайно трудно. Высокопоставленный военный также описал потенциальные риски подобной операции, в том числе назвав и вероятность ядерного контрудара, который Северная Корея способна нанести, пока американские войска будут заняты обезврежением ее ядерных арсеналв, находящихся в глубоких туннелях. Этим Дюмонт ответил на соответствующий запрос конгрессмена Теда Лью.

Во встречном заявлении Лью подчеркнул, что слова Дюмонта вызывают серьезное беспокойство, и предупредил, что в первые же дни военных действий конфликт с Северной Кореей может привести к сотням тысяч и даже миллионам жертв. «Анализ подтверждает давно известный факт: хороших вариантов военных действий против Северной Кореи нет», — резюмировал политик.

Ранее, 6 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что эра стратегического терпения по отношению к Северной Корее закончилась. Об этом он сказал во время визита в Японию. «Некоторые считают мои слова чересчур сильными. Но посмотрите, что случилось за 25 лет мягких переговоров. Посмотрите, где мы теперь», — указал Трамп.