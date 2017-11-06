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Техасский стрелок покончил с собой

 

Девин Келли, который открыл стрельбу в церкви в Техасе, покончил жизнь самоубийством, передает «Лента.ру».

По словам окружного шерифа Джо Тэккитта, когда Келли попытался скрыться с места преступления на машине, огонь по нему открыли двое горожан, имевших при себе оружие. В результате точных попаданий  автомобиль потерял управление и съехал с дороги.

«Мы считаем, что именно в этот момент он (стрелок) покончил собой», - заявил шериф.

Д. Келли открыл стрельбу по прихожанам баптистской церкви Сазерленд-Спрингс в Техасе 5 ноября около полудня по местному времени, убив 26 человек и нанеся ранения двум десяткам. Известно, что Келли было 26 лет, в прошлом он служил в ВВС США, откуда уволен. Кроме того, установлено, что он преподавал в воскресной школе. Мотивы действий стрелка не известны. Пока властями они не квалифицируются как теракт.

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