Вслед за Теймуром Раджабовым свой поединок завершил и Рауф Мамедов.

Оба играли черными фигурами и заключили с соперниками мир. Пока счет в матче 1:1.

Аркадий Найдич очень близок к тому, чтобы обыграть Руслана Пономарева.

* * * 18:28

В Греции проходит заключительный - 9-й тур командного чемпионата Европы по шахматам.

Сборная Азербайджана, которая с 13 очками лидировала перед последним туром, в эти минуты играет с Украиной. У украинцев и россиян по 12 очков.

Азербайджану нужно обыграть Украину, чтобы гарантированно занять 1-е место. В случае ничьи в этой встрече и победы России над Германией у наших и российских шахматистов будет по 14 очков. Тогда победитель определится после сложных подсчетов, в которых будут учитываться результаты команд, с которыми Азербайджан и Россия играли на нынешнем чемпионате.

В матче Азербайджан – Украина уже завершилась одна партия. Пока счет ничейный.

Азербайджан – Украина (0,5:0,5):

Шахрияр Мамедъяров – Павел Эльянов;

Теймур Раджабов – Юрий Криворучко - ничья;

Аркадий Найдич – Руслан Пономарев;

Рауф Мамедов – Юрий Кузубов.

В матче Германия – Россия счет пока не открыт.

Женская сборная Азербайджана играет сегодня с Сербией. Перед последним туром наши девушки с 9 очками занимают 11-е место. В женском турнире досрочным чемпионом стала Россия.