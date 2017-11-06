Вслед за Теймуром Раджабовым свой поединок завершил и Рауф Мамедов.
Оба играли черными фигурами и заключили с соперниками мир. Пока счет в матче 1:1.
Аркадий Найдич очень близок к тому, чтобы обыграть Руслана Пономарева.
* * * 18:28
В Греции проходит заключительный - 9-й тур командного чемпионата Европы по шахматам.
Сборная Азербайджана, которая с 13 очками лидировала перед последним туром, в эти минуты играет с Украиной. У украинцев и россиян по 12 очков.
Азербайджану нужно обыграть Украину, чтобы гарантированно занять 1-е место. В случае ничьи в этой встрече и победы России над Германией у наших и российских шахматистов будет по 14 очков. Тогда победитель определится после сложных подсчетов, в которых будут учитываться результаты команд, с которыми Азербайджан и Россия играли на нынешнем чемпионате.
В матче Азербайджан – Украина уже завершилась одна партия. Пока счет ничейный.
Азербайджан – Украина (0,5:0,5):
Шахрияр Мамедъяров – Павел Эльянов;
Теймур Раджабов – Юрий Криворучко - ничья;
Аркадий Найдич – Руслан Пономарев;
Рауф Мамедов – Юрий Кузубов.
В матче Германия – Россия счет пока не открыт.
Женская сборная Азербайджана играет сегодня с Сербией. Перед последним туром наши девушки с 9 очками занимают 11-е место. В женском турнире досрочным чемпионом стала Россия.