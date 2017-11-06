Подписаться на уведомления
 

Получи кредит от Unibank сейчас, оплати в следующем году!

 

Кредиты наличными в Unibank стали еще выгоднее. Теперь каждый, взявший кредит в банке, получит его с льготной процентной ставкой и станет выплачивать основную его сумму с 2018-го года. В рамках кампании, проводящейся до 30-го ноября, клиенты, получившие кредит в Unibank, наряду с приобретением ими 2% скидки в последующие 2 месяца будут платить только ежемесячные проценты по взятой сумме. 

Преимущества кампании:

- комиссии за страховку не существует;

- 2% скидки по кредиту;

- возможность оплаты  основной суммы с 2018 года;

- поручительство не требуется;

- кредитные процедуры очень просты;

- минимальные ежемесячные платежи по кредиту начинаются от 19 манат;

- возможность получения кредита посредством электронной справки. 

Для получения кредита Вам нужно обратиться в филиалы банка. Подать заявку на кредит можно также  онлайн на сайте www.unibank.az, через мобильное приложение Unibank Mobile или же обратившись через мессенджер whatsapp по номеру: 050 778 8117.

На сегодняшний день Unibank,обладая широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах страны, обслуживает своих граждан. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00 без перерыва на обед. Учитывая потребности клиентов, следующие филиалы банка, расположенные в столице и регионах, оказывают услуги с 10:00 до 17:00, в том числе и по выходным дням:

15-ый филиал (напротив парка им.С.Вургуна);

“Нефтчиляр”;

“Нариманов”;

“Хырдалан”;

“Барда”;

 “Сумгаит”;

“Гянджа”.

Услуги клиентам по выходным с 10:00 до 14:00 оказывают следующие филиалы:

“Mардакан”; 

13-ый филиал (“Иншаатчылар”);

14-ый филиал (“Беш мяртябя”);

10-ый филиал (“Ахмедлы”);

“Kяпяз”;

“Mингячевир”;

“Товуз”.

Филиалы же “Аджеми” и 19-й  (“Бакиханов”) до 15 ноября будут работать каждый день с 09:00 до 20:00.

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az ), а также на его страницах в Facebook (www.facebook.com/unibank.az ) и твиттер (https://twitter.com/unibank ).

253 просмотров


Старости
В решении карабахского вопроса мог помочь только Буш
В решении карабахского вопроса мог помочь только Буш они о нас
Наша погода
Сегодня 18° / 13°
7 Ноя 17° / 12°
8 Ноя 16° / 12°
9 Ноя 14° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9739 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев наградил работников Бакметрополитена
Первое фото Эльдара Махмудова после увольнения Допрос в Генпрокуратуре
США возобновили выдачу виз в Турции
Получи кредит от Unibank сейчас, оплати в следующем году!
Азербайджан в шаге от победы на чемпионате Европы обновляется, 19:00
Ильхам Алиев выделил деньги на водоснабжение Шамкира
Техасский стрелок покончил с собой
В Америке заговорили о вторжении в Северную Корею
США назвали сроки создания гиперзвукового оружия
Российский лоукостер уходит из Азербайджана
Президент «Нефтчи»: «Финансов катастрофически не хватает»
Центробанк о курсе маната
Генерал Гасан Ширинов об аресте своего племянника
Избран новый мэр Анкары
Курды возвращают Багдаду контроль над нефтью и границей
Ильхам Алиев в бакинском метро фото
В Киеве митингующие избили советника главы МВД видео
Чиновники отговорили Магеррамова от самоубийства Фото; Обновлено 17:33
Капитализация криптовалют превысила $200 миллиардов
Известный турецкий писатель извинился перед армянами
На следующей неделе Эрдоган едет к Путину
Ракетный привет Эр-Рияду из Ирана наш комментарий
В Баку готовятся к визиту одного из богатейших людей планеты
Таинственная гибель участников захвата армянского парламента Саргсян заметает следы?
Нефть дорожает из-за ареста саудовских принцев
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться