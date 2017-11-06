Получи кредит от Unibank сейчас, оплати в следующем году!

Кредиты наличными в Unibank стали еще выгоднее. Теперь каждый, взявший кредит в банке, получит его с льготной процентной ставкой и станет выплачивать основную его сумму с 2018-го года. В рамках кампании, проводящейся до 30-го ноября, клиенты, получившие кредит в Unibank, наряду с приобретением ими 2% скидки в последующие 2 месяца будут платить только ежемесячные проценты по взятой сумме.

Преимущества кампании:

- комиссии за страховку не существует;

- 2% скидки по кредиту;

- возможность оплаты основной суммы с 2018 года;

- поручительство не требуется;

- кредитные процедуры очень просты;

- минимальные ежемесячные платежи по кредиту начинаются от 19 манат;

- возможность получения кредита посредством электронной справки.

Для получения кредита Вам нужно обратиться в филиалы банка. Подать заявку на кредит можно также онлайн на сайте www.unibank.az, через мобильное приложение Unibank Mobile или же обратившись через мессенджер whatsapp по номеру: 050 778 8117.

На сегодняшний день Unibank,обладая широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах страны, обслуживает своих граждан. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00 без перерыва на обед. Учитывая потребности клиентов, следующие филиалы банка, расположенные в столице и регионах, оказывают услуги с 10:00 до 17:00, в том числе и по выходным дням:

15-ый филиал (напротив парка им.С.Вургуна);

“Нефтчиляр”;

“Нариманов”;

“Хырдалан”;

“Барда”;

“Сумгаит”;

“Гянджа”.

Услуги клиентам по выходным с 10:00 до 14:00 оказывают следующие филиалы:

“Mардакан”;

13-ый филиал (“Иншаатчылар”);

14-ый филиал (“Беш мяртябя”);

10-ый филиал (“Ахмедлы”);

“Kяпяз”;

“Mингячевир”;

“Товуз”.

Филиалы же “Аджеми” и 19-й (“Бакиханов”) до 15 ноября будут работать каждый день с 09:00 до 20:00.

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az ), а также на его страницах в Facebook (www.facebook.com/unibank.az ) и твиттер (https://twitter.com/unibank ).