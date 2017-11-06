США возобновили выдачу виз в Турции

Посольство США в Турции возобновило выдачу виз, пишут турецкие СМИ со ссылкой на сообщение диппредставительства.

Отмечается, что есть ограничения на выдачу виз гражданам Турции.

Напомним, что ранее США была приостановлена выдача виз турецким гражданам по причине ареста в республике сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя факт ареста сотрудника генконсульства, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного госпереворота в стране.

В ответ на действия США Турция в свою очередь приостановила выдачу виз гражданам США.