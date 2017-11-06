Подписаться на уведомления
 

США возобновили выдачу виз в Турции

 

Посольство США в Турции возобновило выдачу виз, пишут турецкие СМИ со ссылкой на сообщение диппредставительства.

Отмечается, что есть ограничения на выдачу виз гражданам Турции.

Напомним, что ранее США была приостановлена выдача виз турецким гражданам по причине ареста в республике сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя факт ареста сотрудника генконсульства, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного госпереворота в стране.

В ответ на действия США Турция в свою очередь приостановила выдачу виз гражданам США.

196 просмотров


Старости
В решении карабахского вопроса мог помочь только Буш
В решении карабахского вопроса мог помочь только Буш они о нас
Наша погода
Сегодня 18° / 13°
7 Ноя 17° / 12°
8 Ноя 16° / 12°
9 Ноя 14° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9739 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев наградил работников Бакметрополитена
Первое фото Эльдара Махмудова после увольнения Допрос в Генпрокуратуре
США возобновили выдачу виз в Турции
Получи кредит от Unibank сейчас, оплати в следующем году!
Азербайджан в шаге от победы на чемпионате Европы обновляется, 19:00
Ильхам Алиев выделил деньги на водоснабжение Шамкира
Техасский стрелок покончил с собой
В Америке заговорили о вторжении в Северную Корею
США назвали сроки создания гиперзвукового оружия
Российский лоукостер уходит из Азербайджана
Президент «Нефтчи»: «Финансов катастрофически не хватает»
Центробанк о курсе маната
Генерал Гасан Ширинов об аресте своего племянника
Избран новый мэр Анкары
Курды возвращают Багдаду контроль над нефтью и границей
Ильхам Алиев в бакинском метро фото
В Киеве митингующие избили советника главы МВД видео
Чиновники отговорили Магеррамова от самоубийства Фото; Обновлено 17:33
Капитализация криптовалют превысила $200 миллиардов
Известный турецкий писатель извинился перед армянами
На следующей неделе Эрдоган едет к Путину
Ракетный привет Эр-Рияду из Ирана наш комментарий
В Баку готовятся к визиту одного из богатейших людей планеты
Таинственная гибель участников захвата армянского парламента Саргсян заметает следы?
Нефть дорожает из-за ареста саудовских принцев
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться