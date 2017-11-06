Ильхам Алиев наградил работников Бакметрополитена

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам Бакметрополитена – Исаеву Этибару Джаваншир оглу, Керимову Тельману Керим оглу и Тагиеву Сабухи Гияс оглу почетного звания «Заслуженный инженер» по случаю 50-летнего юбилея Бакинского метрополитена за плодотворную деятельность в строительстве и эксплуатации метро, сообщает официальный сайт главы государства.

Ильхам Алиев подписал также распоряжение о предоставлении работникам Бакинского метрополитена – Шаигу Керим оглу Эфендиеву, Игорю Аббасовичу Ханкишиеву и Зейналабдину Мустафа оглу Мусаеву персональной пенсии президента и награждении группы работников Бакинского метрополитена орденом «Шохрат» и медалью «Терегги» по случаю 50-летнего юбилея Бакинского метрополитена за плодотворную деятельность в строительстве и эксплуатации метро.