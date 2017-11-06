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Кадыров обеспокоился слабоумием Зюганова

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров усомнился в умственных способностях лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который ранее назвал болтовней идею перезахоронить Владимира Ленина, передает Лента.ру.

Желание коммуниста оставить тело в мавзолее может свидетельствовать о его прогрессирующем старческом слабоумии, написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что, согласно социологическим опросам «Левада-центра» и фонда «Общественное мнение» (ФОМ), около 60 процентов россиян выступают за погребение Ленина. «Не слышать новые поколения, затыкать их, навязывать свою точку зрения, оскорбляя и унижая — это ли не проявление старческого слабоумия?» — подчеркнул глава республики, добавив, что Зюганову следовало бы извиниться перед теми, кого он оскорбил своим заявлением.

По мнению Кадырова, именно подобные высказывания вносят раздор в общество и раскалывают его. В частности, он упомянул реплику лидера коммунистов о том, что «люди, которые живут на Кавказе, заявляют о том, что надо пренебречь мнением наших отцов и дедов». «Мы живем в России, так же как и вы, Геннадий Андреевич. Перестаньте отделять Кавказ, спекулировать на этой теме. Мы уважаем могилы предков, в отличие от советской власти, которая строила дороги из могильных плит. Мы уважаем и живых, и мертвых. Вам же этого не дано», — написал глава Чечни.

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