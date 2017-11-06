Экс-главу штаба Трампа не отпустили из-под домашнего ареста

Экс-главе предвыборной кампании Дональда Трампа - Полу Манафорту - отказано в освобождении из-под домашнего ареста, сообщает телеканал CNN по итогам состоявшегося сегодня в Вашингтоне заседания суда.

Согласно информации, судья заявила, что "у нее нет достаточной информации" о финансовом состоянии обвиняемого и его делового партнера Ричарда Гейтса, чтобы снять домашний арест. Они оба должны оставаться под домашним арестом и носить специальный датчик, передающий информацию об их местонахождении.

Напомним, Манафорт был помещен под домашний арест неделю назад. Ему и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства.