Подписаться на уведомления
 

И Турция возобновила выдачу виз в США

 

Турция может последовать примеру США и частично возобновить выдачу неиммиграционных виз на территории Соединенных Штатов, сообщает турецкая газета Milliyet со ссылкой на источник в турецком правительстве.

По данным Reuters, диппредставительства США в Турции возобновили сегодня выдачу американских виз "на ограниченной основе". На этот шаг американские власти пошли в преддверии визита в США премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма 7-11 ноября.

Глава турецкого кабмина в ходе поездки намерен провести переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом, чтобы обсудить в том числе визовый кризис.

610 просмотров


Старости
В решении карабахского вопроса мог помочь только Буш
В решении карабахского вопроса мог помочь только Буш они о нас
Наша погода
Сегодня 18° / 13°
7 Ноя 17° / 12°
8 Ноя 16° / 12°
9 Ноя 14° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9739 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Переговоры Мамедъярова и главы МИД Швеции Фото
Спейси вместе с Вайнштейном лечится от секс-зависимости
Академик Джамиль Алиев: «Говорят, что я создал монополию в онкологии?» haqqin.az в гостях у самого Алиева
Российский гимн могут запретить на Олимпиаде-2018
Боевики сожгли город в Нигерии
В деле Трампа азербайджанская модель Нигяр Талыбова они о нас
Скандального художника оставили под стражей
В лондонский клуб джентльменов впервые примут женщину
В Петербурге напали на известного рэпера
Багдад требует от курдов соблюдения Конституции
Новый центр выдачи французских виз в Баку
И Турция возобновила выдачу виз в США
Экс-главу штаба Трампа не отпустили из-под домашнего ареста
Charlie Hebdo оскорбил известного исламского проповедника
Ильхам Алиев создал акционерное общество
Ильхам Алиев соболезнует Дональду Трампу
Кадыров обеспокоился слабоумием Зюганова
Ильхам Алиев наградил работников Бакметрополитена
Первое фото Эльдара Махмудова после увольнения Допрос в Генпрокуратуре
США возобновили выдачу виз в Турции
Получи кредит от Unibank сейчас, оплати в следующем году!
Азербайджан - чемпион Европы по шахматам! обновлено, 21:21
Ильхам Алиев выделил деньги на водоснабжение Шамкира
Техасский стрелок покончил с собой
В Америке заговорили о вторжении в Северную Корею
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться