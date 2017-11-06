И Турция возобновила выдачу виз в США

Турция может последовать примеру США и частично возобновить выдачу неиммиграционных виз на территории Соединенных Штатов, сообщает турецкая газета Milliyet со ссылкой на источник в турецком правительстве.

По данным Reuters, диппредставительства США в Турции возобновили сегодня выдачу американских виз "на ограниченной основе". На этот шаг американские власти пошли в преддверии визита в США премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма 7-11 ноября.

Глава турецкого кабмина в ходе поездки намерен провести переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом, чтобы обсудить в том числе визовый кризис.