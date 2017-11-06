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Новый центр выдачи французских виз в Баку

 

Компания CAPAGO, расположенная по адресу: ул. Дж. Джаббарлы, 609, Globus Center, с завтрашнего дня будет заниматься выдачей французских виз, сообщили в посольстве Франции.

CAPAGO заменит компанию TLS, которая ранее занималась рассмотрением документов по выдаче французских виз.

Центр выдачи французских виз, управляемый CAPAGO, будет открыт с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Новый визовый центр будет осуществлять следующее: назначение встреч, ответы на связанные с визами вопросы, прием граждан, принятие визовых обращений, взятие отпечатков пальцев, сбор служебных расходов (стандартная цена 28 евро) и сбор визовых расходов и пр.

Визовые обращения для Испании, Бельгии, Нидерландов, Португалии и Люксембурга также будут рассматриваться в новом визовом центре, управляемом CAPAGO.

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