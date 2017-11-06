Багдад требует от курдов соблюдения Конституции

Правительство Ирака потребовало от курдской автономии ясно объявить, что она не будет отделяться или требовать независимости от государства, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник Верховный федеральный суд в Багдаде заявил, что Конституция Ирака не содержит статей, указывающих на возможность отделения какой-либо части страны.

"На основании решения федерального суда мы требуем, чтобы регион ясно объявил об отсутствии стремления к отделению или независимости от Ирака", — говорится в заявлении правительства.

Правительство Ирака также отметило, что придерживается Конституции и предпримет все необходимые меры для установления федеральной власти.