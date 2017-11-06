В Петербурге напали на известного рэпера

В Санкт-Петербурге совершено нападение на рэпера Гнойного (Вячеслава Машнова). Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на менеджера Гнойного Андрея Замая.

По словам Замая, на Гнойного напали около гостиницы «Санкт-Петербург», когда тот шел на концерт в клубе «Аврора». «Били его и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи. Это было покушение на свободу слова», — заявил Замай, заметив, что рэпер дал объяснения полиции.

При этом сам Гнойный, как пишет телеграм-канал «Мэш», заявил, что врачи зафиксировали только «пару царапин». Запланированный на вечер 6 ноября концерт, как отметил Замай, все равно состоится.