В лондонский клуб джентльменов впервые примут женщину

Один из старейших мужских клубов в Лондоне Savile Club примет в свои ряды женщину – впервые за свою 150-летнюю историю, передает Telegraph.

Клуб, расположенный в фешенебельном районе Мейфэр, основан в 1868 году. Ранее элитное заведение посещали Роберт Льюис Стивенсон, Александр Милн и Редьярд Киплинг. В настоящее время в клубе состоят Джон Ле Карре и Стивен Фрай.

По данным издания, речь идет о мужчине, который уже состоял в клубе, но решил сменить гендерную принадлежность. Распорядительный комитет Savile Club постановил, что он сможет оставаться членом клуба для джентльменов и после завершения процесса трансформации.