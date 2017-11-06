Скандального художника оставили под стражей

Французский суд оставил обвиняемого в поджоге здания французского Центробанка Петра Павленского под стражей, рассказал юрист скандального художника Доминик Берейтер Миньков, передает РЕН ТВ.

Ранее СМИ сообщали, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии. По французскому Уголовному кодексу, выходка Павленского может обернуться для него десятью годами тюрьмы и штрафом в размере до 150 тысяч евро.

По информации агентства Франс Пресс, Павленский и его жена Оксана Шалыгина ранее обратились в апелляционный суд с ходатайством об освобождении.

В свою очередь, прокуратура Франции настаивает на содержании пары под стражей, так как правоохранители опасаются новых поджогов, устроенных Павленским.