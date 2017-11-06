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В деле Трампа азербайджанская модель Нигяр Талыбова они о нас

Автор: Фархад Мамедов, отдел информации 

Специальный прокурор, ведущий расследование по делу о российском вмешательстве в президентские выборы в США в пользу Дональда Трампа, экс-глава ФБР Роберт Мюллер в ближайшие дни предъявит обвинения чиновникам, входившим в ближайшее окружение американского президента. Об этом телеканалу NBC News сообщили источники, близкие к расследованию.

Ожидается, что спецпрокурор выдвинет обвинения против бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и его сына.

Майкл Флинн

Майкл Флинн был членом предвыборной команды Д.Трампа, а затем стал его советником по национальной безопасности. Однако всего через 24 дня со скандалом подал в отставку. Причиной отставки генерала Флинна стало то, что он сообщил неверные сведения о своих встречах с бывшим российским послом в США Сергеем Кисляком вице-президенту Майклу Пенсу.

Отметим, что специальный прокурор уже выдвинул обвинения против главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера. Однако в этих обвинениях ничего не говорится о вмешательстве России в избирательный процесс.

Пол Манафорт обвиняется в уклонении от налогов в десятки миллионов долларов, заработанных в целях лоббистской деятельности в пользу экс-президента Украины Виктора Януковича. Однако эксперты не исключают, что в ходе расследования против П.Манафорта будут также выдвинуты обвинения в связях с Россией.

Команда спецпрокрурора Мюллера допрашивает дополнительных свидетелей, чтобы выдвинуть обвинения против Майкла Флинна и его сына. 

Источники телеканала утверждают, что прокуроры расследуют лоббистскую деятельность Майкла Флинна с целью нормализации отношений между Вашингтоном и Анкарой, организацию встреч турецких и американских политиков. За эти услуги М.Флинн получал миллионы долларов.

Как заявили источники телеканала, через несколько дней после инаугурации Д.Трампа М.Флинн пытался сформировать новую позицию Белого дома в отношении выдачи Фетхуллаха Гюлена Турции. Сейчас команда Роберта Мллера выясняет, повлияло ли на формирование этой позиции оплата за услуги со стороны властей Турции.

Майкл Флинн вел тайную лоббистскую деятельность в пользу Турции еще во время предвыборной кампании Трампа. Деньги ему передавал турецкий бизнесмен Эким Алптекин посредством своей консалтинговой компании İnovo BV, зарегистрированной в Нидерландах.

Флинн представил ФБР документы, согласно которым, он в период с 9 сентября по 14 ноября 2016 года три раза получал деньги от компании İnovo BV. В общей сложности в этот период Майкл Флинн получил 530 тысяч долларов.

По словам адвокатов Э.Алптекина в США, эти деньги он получил не у властей Турции, а на проекты из средств своей супруги и израильской газовой компании Ratio Oil Exploration. Однако вскоре израильская компания опровергла связи с Э.Алптекином. 

Так кто же такая жена Алптекина? Американские СМИ пишут, что женой турецкого бизнесмена является азербайджанская модель, экс-солистка музыкальной группы Adrenalin Нигяр Талыбова (Нигяр Алптекин). Некоторое время назад haqqin.az писал о Н.Талыбовой.

Нигяр Талыбова

Группа, солисткой которой была Н.Талыбова, не пользовалась особой популярностью, а на ее аккаунт в твиттере подписано всего лишь 155 человек.

Однако в интернете множество откровенных фотографий модели Нигяр Талыбовой, как и сообщений о том, что азербайджанская светская львица вышла замуж за турецкого миллионера.

В настоящее время специальный прокурор Роберт Мюллер проверяет источники денег, полученных Майклом Флинном от Экима Алптекина, и, естественно, в этом расследовании фигурирует и имя азербайджанской модели.

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