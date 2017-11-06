Боевики сожгли город в Нигерии

Шесть человек погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на населенный пункт на северо-востоке Нигерии, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в местной администрации.

По их сведениям, около двух десятков вооруженных людей, являющихся членами группировки "Боко харам", напали на город Джадданнам, расположенный в 50 км к северо-западу от Майдугури - столицы штата Борно.

Чиновники призвали центральное правительство прийти на помощь и увеличить число патрулей в многонаселенном районе, подвергшемся атаке.