Российский гимн могут запретить на Олимпиаде-2018

Руководители Международного олимпийского комитета рассматривают предложение запретить российской команде участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года и запретить исполнение гимна РФ на Играх, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Они сообщили изданию, что так МОК может наказать россиян за допинговый скандал.

Также сообщается, что одной из мер против РФ может стать принудительное выступление россиян под нейтральным флагом.

NYT пишет, что решение о мерах против России МОК может объявить 5 декабря.