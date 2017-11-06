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Шахрияр Мамедъяров: «Азербайджанцы – самая умная нация в Европе»

Автор: Отдел спорта  

Лидер сборной Азербайджана по шахматам Шахрияр Мамедъяров прокомментировал успешное выступление нашей команды, ставшей сегодня чемпионом Европы.

«В шахматах стать чемпионом Европы, возможно, даже сложнее, чем стать победителем Олимпиады, - говорит Мамедъяров в интервью пресс-службе Министерства молодежи и спорта. - Потому что на Евро ты играешь только с европейскими командами, а они самые сильные в мире.

Мы на этом чемпионате сыграли с Россией, Украиной, Венгрией, Арменией и другими серьезными соперниками. Сыграв с ними и став чемпионами, мы доказали, что азербайджанцы – самая умная нация в Европе (улыбается)! Мы в третий раз стали чемпионами Европы. Знаете, что это значит? Это нечто невероятное. После поражения от Италии и ничьей с Испанией нас уже хоронили. Но затем мы одержали пять побед подряд и вышли на первое место».

В ходе чемпионата Шахрияр впервые в истории азербайджанских шахмат поднялся на вторую позицию в текущем рейтинге ФИДЕ.

«В тот момент мой друг Рауф Мамедов сказал мне, что я - первый среди людей (смеется). А лидирует Магнус Карлсен. Очень сильный и сложный соперник. Обыграть его очень сложно. Быть вторым в рейтинге – для многих это как быть первым. Но и Карлсена можно победить. Буду стараться, еще есть время. Не думаю, что мне так много лет, чтобы перестать бороться. Дай Бог, буду бороться за первое место».

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