Скончался исполнитель суперхита Everlasting Love

Первый исполнитель хита Everlasting Love американский певец Роберт Найт скончался в своем доме в штате Теннесси на 73-м году жизни. Артист умер после непродолжительной болезни, сообщает TMZ.

Композицию Everlasting Love сочинили в 1967 году продюсеры Базз Кейсон и Мак Гейден специально для Найта. Специалисты оценивают ее как одну из лучших песен в стиле соул.

Произведение стало настолько популярным, что собственные каверверсии записали Глория Эстефан, Сандра и рок-группа U2. Сам Найт, выпустив несколько менее популярных песен, переключился на исследования в области химии.