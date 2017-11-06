Лучший шахматист Евро-2017: «Победа над Арменией открыла путь к чемпионству»

Азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов стал лучшим шахматистом чемпионата Европы. Он принял участие во всех девяти турах, набрав 8 очков. Это потрясающий результат!

Напомним, в ходе нынешнего чемпионата Рауф впервые преодолел отметку в 2700 в текущем рейтинге ФИДЕ.

«Эмоции не такие, как в 2009 году, - делится впечатлениями с пресс-службой Министерства молодежи и спорта герой Евро-2017. - Тогда золото нам принес покойный Вугар Гашимов. И я до сих пор живу той победой.

На этом чемпионате мы начали не очень хорошо. Проиграли Италии, не выиграли у Испании… Конечно, мы рады, что в итоге победили. После бакинской Олимпиады-2016, где мы выступили неудачно, весь Азербайджан ждал от нас успешного выступления. И сейчас мы снова доказали, что Азербайджан – сильная шахматная страна.

К партиям я готовился с нашим капитаном Эльтаджем Сафарли и моим личным тренером Александром Халифманом. Думали над вариантами перед матчем с Россией… Вы сами видели, что мы, можно сказать, разгромили Россию, и это, по сути, был чемпионский матч.

Я всегда старался играть до конца. Провел тут все девять партий. Порой играл по 5-6 часов. В личном турнире легче. А когда играешь за свою страну, за команду, то должен всегда биться до конца.

Я очень рад, что мы победили Армению. Именно после той победы перед нами открылась дорога к чемпионству.

Кто был сердцем, мозгом и источником вдохновения нашей команды на нынешнем Евро? Наш капитан Эльтадж Сафарли!»