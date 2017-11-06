Подписаться на уведомления
 

Лучший шахматист Евро-2017: «Победа над Арменией открыла путь к чемпионству»

Автор: Отдел спорта 

Азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов стал лучшим шахматистом чемпионата Европы. Он принял участие во всех девяти турах, набрав 8 очков. Это потрясающий результат!

Напомним, в ходе нынешнего чемпионата Рауф впервые преодолел отметку в 2700 в текущем рейтинге ФИДЕ.

«Эмоции не такие, как в 2009 году, - делится впечатлениями с пресс-службой Министерства молодежи и спорта герой Евро-2017. - Тогда золото нам принес покойный Вугар Гашимов. И я до сих пор живу той победой.

На этом чемпионате мы начали не очень хорошо. Проиграли Италии, не выиграли у Испании… Конечно, мы рады, что в итоге победили. После бакинской Олимпиады-2016, где мы выступили неудачно, весь Азербайджан ждал от нас успешного выступления. И сейчас мы снова доказали, что Азербайджан – сильная шахматная страна. 

К партиям я готовился с нашим капитаном Эльтаджем Сафарли и моим личным тренером Александром Халифманом. Думали над вариантами перед матчем с Россией… Вы сами видели, что мы, можно сказать, разгромили Россию, и это, по сути, был чемпионский матч.

Я всегда старался играть до конца. Провел тут все девять партий. Порой играл по 5-6 часов. В личном турнире легче. А когда играешь за свою страну, за команду, то должен всегда биться до конца.

Я очень рад, что мы победили Армению. Именно после той победы перед нами открылась дорога к чемпионству.

Кто был сердцем, мозгом и источником вдохновения нашей команды на нынешнем Евро? Наш капитан Эльтадж Сафарли!»

2485 просмотров


Старости
В решении карабахского вопроса мог помочь только Буш
В решении карабахского вопроса мог помочь только Буш они о нас
Наша погода
Сегодня 17° / 12°
8 Ноя 17° / 12°
9 Ноя 14° / 11°
10 Ноя 16° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9739 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Американские авианосцы проведут учения в Тихом океане
Новый офшорный скандал: Королева Елизавета, Тиллерсон, президенты, король Саудии… Азербайджана в списке нет
В Афинах обстреляли офис оппозиционной партии
Обыск в доме украинского министра
Лейла и Арзу Алиевы на выставке китайских художников Фото
Трамп продлил антииранские санкции
В Сирии российские журналисты и военные попали под обстрел есть раненые
Курды едут в Багдад для переговоров
Лучший шахматист Евро-2017: «Победа над Арменией открыла путь к чемпионству»
Скончался исполнитель суперхита Everlasting Love
Шахрияр Мамедъяров: «Азербайджанцы – самая умная нация в Европе»
Переговоры Мамедъярова и главы МИД Швеции Фото
Спейси вместе с Вайнштейном лечится от секс-зависимости
Академик Джамиль Алиев: «Говорят, что я создал монополию в онкологии?» haqqin.az в гостях у самого Алиева
Российский гимн могут запретить на Олимпиаде-2018
Боевики сожгли город в Нигерии
В деле Трампа азербайджанская модель Нигяр Талыбова они о нас
Скандального художника оставили под стражей
В лондонский клуб джентльменов впервые примут женщину
В Петербурге напали на известного рэпера
Багдад требует от курдов соблюдения Конституции
Новый центр выдачи французских виз в Баку
И Турция возобновила выдачу виз в США
Экс-главу штаба Трампа не отпустили из-под домашнего ареста
Charlie Hebdo оскорбил известного исламского проповедника
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться