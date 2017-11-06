Курды едут в Багдад для переговоров

Делегация курдской автономии намерена направиться в Багдад, чтобы обсудить с федеральным правительством квоту автономии в проекте бюджета страны на 2018 год, сообщает портал Shafaq news со ссылкой на заявление Патриотического союза Курдистана (ПСК).

"Правительственная делегация из Курдистана в скором времени отправляется в Багдад для обсуждения с федеральными властями бюджета региона, а также других вопросов, - отмечается в коммюнике. - Визит в столицу состоится в следующее воскресенье".

Как сообщил изданию депутат от ПСК в Совете представителей (парламенте) Ирака Фархад Кадер, курдские эмиссары будут представлены экспертами и специалистами в области нефти и экономики.