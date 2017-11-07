Журналисты телеканалов НТВ и "Звезда" ранены в Сирии, также при взрыве фугаса пострадали пятеро военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"6 ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор произошел подрыв управляемого фугаса террористов. В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев ("Звезда") и Дмитрий Стародубский ("Звезда"), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности", — говорится в сообщении.

Все пострадавшие эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим", им оказана необходимая медицинская помощь.