Обыск в доме украинского министра

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в доме министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении, сообщает украинское издание "Обозреватель".

Ранее в НАБУ сообщили, что в отношении Омеляна открыто уголовное дело. В ходе следствия детективы установили, что с декабря прошлого года украинский министр и его семья проживают в доме, который принадлежит двоюродной племяннице его жены. Стоимость постройки оценивают в 7 млн гривен (около $269 тыс.). При этом сам дом в декларации чиновника не указан, в ней говорится, что министр проживает в квартире жены.

Кроме того, по данным налоговых органов, у родственницы Омеляна не было официальных доходов, которые бы позволили купить такую недвижимость.