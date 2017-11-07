Новый офшорный скандал: Королева Елизавета, Тиллерсон, президенты, король Саудии… Азербайджана в списке нет

Спустя полтора года после появления "Панамского досье", которое приподняло завесу над закулисными офшорными финансовыми операциями с участием политиков, чиновников и знаменитостей со всего мира, первые полосы СМИ взорвались новой сенсацией: международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал архив из 13,4 млн документов юридической компании Appleby и первые итоги изучения файлов.

В новом мировом политическом скандале уже успели углядеть следы финансиста и главного спонсора цветных революций Джорджа Сороса. Так над «Райскими досье» работали репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса.

В расследовании принимали участие 382 журналиста из 67 стран. Они установили тайные финансовые операции в интересах 120 политиков из 50 стран, включая британскую королеву.

"Райский архив" показывает, как активно политическая элита использовала тайные налоговые оазисы, расположенные по большей части на райских островах - Сейшелах, Бермудах, Британских Виргинских островах и т. п. Там супербогачи скрыли 7,9 трлн евро налогов. Офшоры представляют собой систему, которая богатых делает богаче, а бедных беднее.

Всего в публикации оказалось более 13 млн документов, в которых упоминаются члены администрации Дональда Трампа, премьер-министр Канады, королевский двор Великобритании, компании Apple, Uber, Nike и многие другие.

В частности, выяснилось, что Герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, в 2004-2005 годах вложило около 13 миллионов долларов в фонды на Бермудских и Каймановых островах.

Часть этих денег фонд на Каймановых островах проинвестировал в финансовую организацию BrightHouse в Британии. Ее обвинили в выдаче микрозаймов на неправомерных условиях: компания выплатила четверти миллиона клиентов в качестве компенсации почти 15 миллионов фунтов.

В офшорных документах фигурируют представители королевских домов других стран, в частности саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, глава саудовского МВД принц Мухаммад ибн Наиф Аль Сауд, и королева Иордании Нур аль-Хусейн.

Отдельного расследования удостоились соратники нынешнего американского президента. Минимум 13 человек из ближайшего круга президента США Дональда Трампа, в том числе трое высокопоставленных членов администрации, четыре советника и шесть доноров, стали фигурантами масштабного журналистского расследования офшорных счетов "Райского досье".

В отдельном списке под названием "Влиятельные лица" из окружения Трампа в материалах расследования указаны министр торговли Вилбур Росс, государственный секретарь Рекс Тиллерсон и вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рендел Куарлес. В числе советников, которые владеют офшорными счетами, уличенных в журналистском расследовании, упоминаются инвестор недвижимости, советник и фундрайзер Трампа Томас Баррак–младший; гендиректор компании (ближайшего союзника Трампа на Уолл Стрит) Blackstone Group Стивен Шварцман; советник президента, миллиардер с Уолл Стрит Карл Икахн; и главный советник президента по вопросам экономики Гэри Кохн.

Кроме того, названы шесть крупных доноров президентской кампании Трампа: магнат казино Шелдон Адельсон; миллиардеры-промышленники братья Чарльз и Дэвид Кохи (указаны как один контакт с Трампом); магнат недвижимости Джеффри Палмер, топ-донор республиканцев Пол Эллиот Сингер; магнат казино Стив Уинн; гендиректор компании Renaissance Technologies Роберт Мерсер.

Кроме того, в документах фигурировало имя Джареда Кушнера, который является одним из наиболее высокопоставленных советников Белого дома и зятем президента Трампа.

Согласно данным ICIJ, в офшорных документах также упоминается канадский бизнесмен Стивен Бронфман, входящий в ближайшее окружение премьера Канады Джастина Трюдо. Бронфман спонсировал политические кампании Трюдо и его Либеральной партии с 2013 года. По данным некоторых СМИ, бизнесмен также является неформальным советником канадского премьер-министра.

По информации ICIJ, Бронфан в течение четверти века инвестировал миллионы долларов через принадлежавшую ему частную компанию Claridge и компании его крестного отца, экс-сенатора Лео Колбера. Эти операции якобы помогли Бронфану избежать налогов в Канаде, США и Израиле.

Австралийский премьер Малькольм Тернбулл в первой половине 1990-х годов был директором Star Technology Systems Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Она была филиалом Star Mining Corporation NL, которая в те годы планировала развивать золотые месторождения в Сибири, сообщает ICIJ. По его данным, делами фирмы управляла панамская юридическая компания Mossack Fonseca.

Как следует из документов, юристы украинской фирмы "Авеллум", которая представляет интересы президента Петра Порошенко, также обращались в Appleby за помощью в создании оффшора. Но представителям украинского президента отказали. После этого юристы решили обратиться за помощью в создании офшора в панамской фирмы Mossack Fonseca.

Мировые звезды шоу-бизнеса также фигурируют в обнародованных результатах расследования о схемах уклонения от уплаты налогов.

В частности, в так называемых "Райских документах" фигурируют имена певицы Мадонны, лидера группы U2 Боно, а также актрисы Киры Найтли.

Отмечается, что Боно, настоящее имя которого Пол Хьюсон, стал совладельцем торгового центра в Литве и через компанию на Мальте вкладывал в него инвестиции.

В расследовании также указывается, что Мадонна вложила акции в медицинский центр, а Кира Найтли инвестировала в фирму по недвижимости.

Офшорный скандал существенно затронул и Россию. Так в «файлах райских островов» фигурируют бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, встречается имя Марины Сечиной, бывшей супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина, у которой зарегистрирована компания на Каймановых островах для инвестиций в недвижимость в России и Восточной Европе. Также в базе Appleby встречаются жена и сын вице-премьера России Игоря Шувалова.