Трамп попросил у Конгресса $4 млрд на защиту от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп направил в Палату представителей Конгресса США запрос на выделение Министерству обороны дополнительно $4 млрд для противодействия угрозе со стороны КНДР, сообщает ТАСС.

Как отмечается в соответствующем послании, текст которого распространил Белый дом, средства предполагается перевести в рамках поправки к федеральному бюджету на 2018 финансовый год.

"Запрос включает в себя дополнительные $4 млрд на поддержку систем ПРО и усовершенствование военной техники для противодействия угрозе, исходящей от Северной Кореи. Еще $0,7 млрд требуется на возмещение ущерба, нанесенного кораблям ВМС США, и $1,2 млрд - на поддержку моей стратегии по Южной Азии", - указал Трамп.