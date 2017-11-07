Подписаться на уведомления
 

Трамп попросил у Конгресса $4 млрд на защиту от Ким Чен Ына

 

Президент США Дональд Трамп направил в Палату представителей Конгресса США запрос на выделение Министерству обороны дополнительно $4 млрд для противодействия угрозе со стороны КНДР, сообщает ТАСС.

Как отмечается в соответствующем послании, текст которого распространил Белый дом, средства предполагается перевести в рамках поправки к федеральному бюджету на 2018 финансовый год.

"Запрос включает в себя дополнительные $4 млрд на поддержку систем ПРО и усовершенствование военной техники для противодействия угрозе, исходящей от Северной Кореи. Еще $0,7 млрд требуется на возмещение ущерба, нанесенного кораблям ВМС США, и $1,2 млрд - на поддержку моей стратегии по Южной Азии", - указал Трамп.

180 просмотров


Старости
В решении карабахского вопроса мог помочь только Буш
В решении карабахского вопроса мог помочь только Буш они о нас
Наша погода
Сегодня 17° / 12°
8 Ноя 16° / 12°
9 Ноя 14° / 11°
10 Ноя 14° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9739 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Арест саудовских принцев выльется в большую войну Мухаммед Салех комментирует для haqqin.az
А Саргсян один мост построить не может… наша реплика
Путин и Эрдоган решат судьбу Карабаха? накануне исторической встречи
Саудиты объявили главным противником Иран наш комментарий
Журналист взорвал бомбу в Париже: Рошеблуан, посол Армении и посланник «НКР»
Трамп попросил у Конгресса $4 млрд на защиту от Ким Чен Ына
Американские авианосцы проведут учения в Тихом океане
Новый офшорный скандал: Королева Елизавета, Тиллерсон, президенты, король Саудии… Азербайджана в списке нет
В Афинах обстреляли офис оппозиционной партии
Обыск в доме украинского министра
Лейла и Арзу Алиевы на выставке китайских художников Фото
Трамп продлил антииранские санкции
В Сирии российские журналисты и военные попали под обстрел есть раненые
Курды едут в Багдад для переговоров
Лучший шахматист Евро-2017: «Победа над Арменией открыла путь к чемпионству»
Скончался исполнитель суперхита Everlasting Love
Шахрияр Мамедъяров: «Азербайджанцы – самая умная нация в Европе»
Переговоры Мамедъярова и главы МИД Швеции Фото
Спейси вместе с Вайнштейном лечится от секс-зависимости
Академик Джамиль Алиев: «Говорят, что я создал монополию в онкологии?» haqqin.az в гостях у самого Алиева
Российский гимн могут запретить на Олимпиаде-2018
Боевики сожгли город в Нигерии
В деле Трампа азербайджанская модель Нигяр Талыбова они о нас
Скандального художника оставили под стражей
В лондонский клуб джентльменов впервые примут женщину
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться