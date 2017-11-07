Журналист взорвал бомбу в Париже: Рошеблуан, посол Армении и посланник «НКР»

Французский журналист взорвал самую настоящую политическую бомбу в Париже. Статья известного блогера Генри Фуркадиса в издании Mediapart раскрыла вульгарную систему подкупа французских политиков.

Итак, небезызвестный экс-депутат французского парламента, один из лидеров проармянского лобби во Франции Франсуа Рошеблуан в одном из известных парижских ресторанов проводит тайную встречу с послом Армении во Франции Вигеном Читечяном и официальным представителем так называемой сепаратистской «НКР» Ованнесом Геворкяном. По сообщению французского СМИ, Рошенблуан предлагает своим армянским визави обнародовать «сенсационное досье» о связях Азербайджана с террористической организацией ИГИЛ. Вдобавок французский депутат предлагает растиражировать так называемое досье в ведущих европейских СМИ. Взамен известный французский политик получает солидное финансовое вознаграждение.

Если помнит читатель, избитая тематика подлого олицетворения Азербайджана с террористическим ИГИЛ появилась на свет благодаря воспаленному воображению армянской агитационной машины, пустившей корни в мировых СМИ, аккурат накануне апрельской войны. Излюбленный непристойный агиттрюк для так называемой политической дискредитации совершенно светского и европейского Азербайджана.

Как утверждает французское издание, Рошенблуан частый гость армянских дипломатов в дорогих парижских ресторанах. И, безусловно, позорное разоблачение положит конец и так рухнувшей на последних выборах в Национальное Собрание Франции карьере экс-депутата.

Но кто же такой Рошенблуан? Давайте, полистаем страницы прошлого этого бесславного депутата Пятой Республики.

Франсуа, а пуркуа бы не па?

73-летний Франсуа Рошенблуан являлся депутатом французского парламента на протяжении 29 лет с 1988 года, входил в парламентские группы «Союз демократов и независимых» (UDI), «Союз французских демократов» (UDF) и «Центральный Союз». Экс-вице-мэр города Сен Шамон Ф.Рошенблуан в 2007 году активно поддерживал на президентских выборах, кандидатуру Николя Саркози, участвуя в создании нового политического центра с Эвре Морин, Франсуа Сауваде и Жаном-Кристофом Лагардом.

Рошенблуан приобрел известность в ипостаси радетеля интересов ветеранов и жертв войны, восточных христиан и укрепления интересов Франции в Ливане. Однако, главной альма-матер Франсуа стала активная работа над международным признанием «геноцида армян». Параллельно, исходя из задач своей идеологической и пропагандистской платформы Решенблуан до 2012 года возглавлял парламентскую группу дружбы с Арменией, а затем создал и по сей день возглавляет группу дружбы с так называемым сепаратистским «НКР». Франсуа известен как рьяный противник вступления Турции в ЕС и ратует за исключения официальной Анкары из Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Но с 2012 года Решенблуан вновь изменил своим политическим пристрастиям, на сей раз вступив в новую политическую партию – «Политическая демократия Европы» (EDF). Но под конец своей активной политической карьеры Франсуа ошибся в расчетах, связав свою судьбу с тезкой, кандидатом в президенты Франсуа Фионом.

Но судьба обманула ожидания обоих Франсуа: Фион с треском проиграл выборы в этом году, а Решенблуану преградили путь в парламент республиканцы.

С тех пор политический долгожитель и стал паразитировать на единственной избранной армянской стезе. Вот такой бесславный конец политической карьеры на службе посыльных вассального карабахского полевого командира.

А может все же па не пуркуа?

В своей неразумной пенсионерской страсти подзаработать лишний франк, шевалье поневоле пошел против разумной логики.

Во-первых, дилетант Решенблуан забывает, что Азербайджан – государство с прочными светскими устоями, преимущественно населенный этническими мусульманами-шиитами. То есть преподнести Азербайджан в качестве идеологического союзника ИГИЛ – сторонника так называемого «правильного халифата», вступает в противоречие с религиозно-философскими нормами исламской теории.

Во-вторых, Решенблуан и сам не понимая того, закладывает мину замедленного действия под основу многоконфессионального французского общества, в котором исламский культурологический фактор играет не последнюю роль. Ну как же воспримут французские мусульмане оголтелую антиисламскую пропаганду отставного депутата – новоиспеченного лоббиста?

В третьих, Франсуа упускает еще один немаловажный фактор – ведь Азербайджан является одним из активных участников антитеррористической коалиции аж с 11 сентября 2011 года. И наконец, Решенблуан, обремененный заботами собственной беспечной старости ставит под угрозу экономические интересы своей страны в Азербайджане.

Напрашивается резюме

Вот таким пагубным образом некоторые европейские политики создают трещину во взаимоотношениях Азербайджана с Европой и Францией. Более того, во имя личных преференций, в угоду собственной казны казенный французский политик, игнорируя сложившиеся геополитические реалии, манипулируя опаснейшим религиозным фактором и расшатывая принципы мультикультуральной безопасности, спекулирует карабахским конфликтом для разжигания неприязни между христианами и мусульманами в собственной стране.

А сколько таких Франсуа уединились с посланниками полевого командира за столиком парижских ресторанов?!