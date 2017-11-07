Плотность и важность событий, происходивших в Саудовской Аравии в минувшие выходные, была какой-то невероятной. Главное из них это одномоментная чистка руководства страны, в ходе которой было арестовано одиннадцать принцев, четыре министра и десятки бывших и нынешних чиновников. В первую очередь обращают внимание на два серьезных удара.

Отправлен в отставку сын предыдущего короля Абдаллы глава Национальной гвардии принц Митеб. Теперь все силовые структуры подчиняются наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Еще раньше, в июне, он сместил в качестве наследника трона Мохаммеда бин Наифа, курировавшего саудовские спецслужбы. Но особенно всех потряс арест самого богатого человека в Садовской Аравии и одного из богатейших в мире аль-Валида бин Талала.

Это один из крупнейших инвесторов в крупнейшие компании мира, совладелец Citigroup, его состояние оценивается в 19-20 миллиардов долларов. Бин Талал слывет человеком либеральных как для саудовца взглядов и самыми широкими связями в среде ведущих инновационных капиталистов. Казалось, он мог бы быть союзником молодого крон-принца в его стремлении преобразовать саудовское общество. Есть, правда, один важный момент: бин Талал не стал скрывать, что считает позором для Америки избрание президентом Дональда Трампа.

А для Саудовской Аравии сейчас крайне важна поддержка Соединенных Штатов, что и было продемонстрировано американскому президенту во время его визита. Кроме того, возможно, бин Салману не нужен конкурент в его амбициозных инновационных проектах. Одновременно пришло сообщение, что в авиакатастрофе погиб еще один принц – Мансур бин Мукрин, заместитель губернатора одной из южных провинций. Причина падения его вертолета неясна.

Возможно, он был атакован с земли йеменскими повстанцами хуту, которые в тот же день запустили по аэропорту Эр-Риада баллистическую ракету. Ракету удалось перехватить, и даже если гибель принца Мансура, кстати, сына бывшего главы саудовских спецслужб, не дело рук повстанцев, ситуация на юге Саудовской Аравии сильно обострится, за ракетный пуск придется отвечать.

Известно, что Эр-Рияд обвиняет Тегеран в поддержке оружием и финансами йеменских шиитов-хуту. К тому же буквально перед перехватом ракеты над аэропортом короля Халида внезапно выступил с заявлением о своей отставке премьер-министр Ливана Саад Харири. Удивительно то, что это заявление он сделал, пребывая в Эр-Рияде, и оно стало неожиданностью даже для близких помощников премьера. Обладатель двойного гражданства, ливанского и садовского, Харири нередко посещал Саудовскую Аравию, а до последнего визита был там буквально за несколько дней.

После возвращения, говорят, находился в приподнятом расположении духа. Тем неожиданней стало его выступление об отставке, в котором ливанский премьер заявил об угрозе собственной жизни со стороны движения Хезболла, члены которого входят в нынешнее правительство Ливана. За Хезболлой стоит Иран, чье вредоносное влияние на страну необходимо немедленно прекратить, по словам Харири. Очевидно, тут тоже имело место согласованное действие с властями Саудовской Аравии.

Все выглядит так, будто наследник престола бин Салман выстраивает жесткую вертикаль власти и одновременно готовится дать серьезный отпор притязаниям Ирана на лидерство в регионе, причем по всем фронтам – от Ливана до Йемена. В Сирии и Ираке отходит на второй план борьба с ИГИЛ, потерявшим на прошлой неделе последний крупный городской центр – Дейр-эз-Зор, на первый план выходит противостояние суннитов во главе с саудовско-американской коалицией и шиитов, опирающихся на Иран. Наблюдатели сравнивают происходящее на Ближнем Востоке с тектоническими сдвигами. А такие сдвиги, как известно, сопровождаются землетрясениями.