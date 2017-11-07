У азербайджанских и турецких СМИ темой номер один сегодня стала предстоящая встреча президентов России и Турции, где ожидается обсуждение обсуждение карабахской проблемы.

Накануне встречи Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать действовать в духе солидарности с Азербайджаном в его справедливой борьбе за возвращение Нагорного Карабаха из Армении.

«Я поговорю об этом с президентом России Путиным, когда мы встретимся. Его отношение к карабахской проблеме очень важно. Если Путин действительно сосредоточится на этом вопросе, его можно будет легко решить», - уверен глава Турции.

После такого заявления Эрдогана политологи и журналисты начали выдвигать свои предположения, в каком именно ключе будет рассматриваться на встрече двух президентов карабахская проблема.

Азербайджанский политолог Эльхан Шахиноглу на своей страничке в фейсбук, написал, что по имеющейся у него информации, президент России Владимир Путин в канун встречи с турецким коллегой подготовил три условия Азербайджану для безоговорочного освобождения пяти районов вокруг Нагорного Карабаха».

«Первое условие: Азербайджан должен войти в Евразийский экономический союз. Второе: Азербайджан станет членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Третье: в Карабахе будут размещены российские миротворческие силы. Это очень тяжелые условия. Первое можно выполнить с определенными исключениями, а остальные два противоречат интересам национальной безопасности Азербайджана», - отметил Шахиноглу.

Однако президент Международной ассоциации политической науки Туран Ильтер выразил по поводу предполагаемых условий России сомнения.

«Вряд ли Эрдоган и Путин будут обсуждать вопросы интеграции Азербайджана в проросийские союзы. Азербайджан весьма независимая страна, и не думаю, чтобы наше руководство согласилось на какие-то закулисные, минуя наших представителей, переговры. Эрдоган просто может попросить Путина усилить свое влияние в регионе для решения этого конфликта. Тем более что у России, Турции и Ирана уже имеется опыт в решении сирийского вопроса», - сказал он haqqin.az.

Турецкий политолог Хусейн Багджи только приветствует любую активизацию усилий по решению проблемы Нагорного Карабаха. Он не исключает ее урегулирование при прямом посредничестве России, а не в рамках Минской группы ОБСЕ.

«И Азербайджан, и Армения в решении карабахского конфликта более позитивно смотрят в сторону Москвы, нежели Минской группы, поэтому они могут предпочесть московскую платформу западной. Баку хотел подключения и Турции к этому формату. Видимо, Эрдоган предложит Путину совместный формат по решению этого конфликта, в дальнейшем даже, возможно, с подключением Ирана.

Турция изначально рассчитывала на то, что благодаря урегулированию отношений с Арменией можно будет решить карабахский конфликт, однако затем убедилась, что сделать это невозможно. Армянская сторона откровенно дает понять, что не пойдет на уступки в вопросе Карабаха. Именно поэтому нужны новые форматы», - отметил Багджи.

Ранее российский политолог Дмитрий Верхотуров, отмечал что российско-турецкое сотрудничество обычно развивается в экономической сфере, в газопроводных проектах, а не в политической сфере. Что же касается карабахского вопроса, то Москва примет предложения Анкары в том случае, если Турция поменяет свой курс.

Так что, судя по всему, обсуждение карабахской проблемы Эрдоганом и Путиным буде весьма непростым.