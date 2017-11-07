Шок от того, что Ереван вновь оказался «за бортом» очередного выгодного проекта – железной дороги Баку – Тбилиси – Карс (БТК), в Армении не проходит до сих пор. После невыполнимых в силу многих обстоятельств угроз разбомбить БТК, в соседней стране решили найти позитив. Правда получилось не очень убедительно.

«Границы с Турцией и Азербайджаном так или иначе закрыты, поэтому нельзя говорить, что эксплуатацией железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) изоляция Армении углубляется». Об этом армянским СМИ заявил заведующий кафедрой управления и предпринимательства факультета экономики и менеджмента ЕГУ, доцент Карлен Хачатрян.

По его словам, эксплуатация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс никоим образом не препятствует торговым отношениям Армении и Грузии.

Однако в случае с Арменией всегда есть несколько «но», о которых армянский эксперт сказал. Первое «но»: «Другой вопрос, что грузинские товары отныне могут доставляться в Азербайджан и Иран посредством именно этой железной дороги. Прежде грузинские товары попадали в Иран по территории Армении и наоборот. В этом плане у нас определенные потери будут, что не может не сказаться на армянской экономике».

Второе «но»: «Геополитические реалии сегодня таковы, что мы должны работать над определенными альтернативами. Речь идет о строительстве железной дороги Армения-Иран. Конечно, это очень дорогая инвестиционная программа, и получается нечто вроде замкнутого круга. Единственный способ выйти из этого замкнутого круга – активизировать экономику, создание нормальной инвестиционной среды, особенно для иностранного капитала», - заявил Карлен Хачатрян.

Строительство железной дороги Армения-Иран – действительно дорогое удовольствие, учитывая, что Тегеран в подобные инвестиционные проекты не инвестирует, рассчитывая на средства внешних игроков. Так случилось и в случае с Азербайджаном, который инвестирует в Иран более 500 миллионов долларов. У Армении таких денег, естественно, нет.

Да что говорить, если проект строительства моста стоимостью в 3,4 млрд. драмов (около 7 миллионов долларов) на КПП «Баграташен-Садахло», на границе с Грузией, жизненно важный для Армении объект, затягивается с 2015 года (тогда было подписано соглашение с Грузией). На днях, правда, стало известно со слов министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваана Мартиросяна, что Армения приступит к строительству моста на армяно-грузинском КПП «Баграташен-Садахло». Правда, не сейчас, а… в 2018 году. При этом Ереван в бюджете нашел только 1,13 млрд. драмов (около 2,5 миллионов долларов).