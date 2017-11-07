История с арестом саудовского принца принц аль-Валид ибн Талала может привести к новой волне глобального экономического кризиса, предполагает египетский известный египетский писатель и блогер Мухаммед Салех.

Напомним, что 4 ноября власти Саудовской Аравии приняли в современной истории этой страны решение: по обвинению в коррупции и отмыванию денег были арестованы 11 принцев, четыре министра и 38 бывших министров, их заместителей и бизнесменов. Среди задержанных - один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал, который ко всему прочему является совладельцем cети отелей и ресторанов Four Seasons (в Азербайджана «Four Seasons Hotel Baku», открытый 2012 году).

Как сказал Мухаммед Салех haqqin.az, в истории с арестом Аль-Валид бин Талала и вообще всего, что происходит в Саудии, рулевым является не король, а его преемник - наследный принц Мухаммед бен Салман. Он молод, энергичен и настроен осуществить какие-то революционные для Саудовской Аравии перемены – от решение предоставить саудовским женщинам право водить автомобиль до предстоящих гастролей Большего тетра в Эр-Рияде, что для этой мусульманской страны практически сродни землетрясению.

«Именно принц возглавляет антикоррупционный комитет, который и санкционировал арест других августейших особ и министров. Политические мотивы в аресте здесь, однако, не просматриваются. Кроме, пожалуй, одного интересного момента. Перед президентскими выборами 11 декабря 2015 года ныне арестованный Аль-Валид бин Талал написал в своем твиттере, что Дональд Трамп является позором не только для Республиканской партии, но и для всей Америки. Обращаясь к Трампу, он тогда сказал: “Выходите из президентской гонки, потому что вы никогда не победите”. Трамп ответил ему весьма резко, назвав “мальчиком, который за папины деньги хочет контролировать американских политиков», пригрозив, что “когда он будет избран президентом, этому не быть”.

Пока нет каких-то веских оснований полагать, что за арестом Аль-Валида стоит нынешний президент США, однако в любом случае Аль-Валид бин Талала просто так упечь за решетку не удастся. У него гигантский капитал в важных сегментах мирового бизнеса ,и, естественно, он будет сопротивляться и может создать немало проблем для власти в Эр-Рияде. Конфликт между Аль-Валидом и саудовской властью грозит не только политико-экономическим кризисом в Саудии, но и экономическими потрясениями в самих США, а учитывая особую роль Саудовской Аравии на мировом энергетическом рынке, проблемы могут быть и на глобальном экономическом уровне», - предвидит египетский писатель.

Вместе с тем он считает, что ситуация с арестом принцев-миллиардеров остается непредсказуемой. К какому-то гражданскому, тем более вооруженному противостоянию в Саудовской Аравии история с арестами не приведет - сами арестованные заинтересованы в стабильности монархии. Но конфликт в верхах выльется в яростную войну компроматов в королевстве.

«Тем, кого держат под арестом в 5-звездочном отеле, есть чем ответить и поприжать власти в Эр-Рияде», - убежден Мухаммед Салех.