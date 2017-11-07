Азербайджан снизил пошлины на ввоз сливочного масла

Кабинет министров страны принял решение о снижении ставки таможенной пошлины на импорт сливочного масла с 15-ти до 5%, передает Интерфакс-Азербайджан сообщение правительства республики.

Согласно постановлению Кабмина, данное решение вступит в силу с 7 декабря 2017 года и будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Решение о применении такой льготы одобрили министерства экономики, финансов, налогов и Государственный таможенный комитет.

Как сообщалось ранее, последнее время в Азербайджане наблюдается резкий рост цен на импортное сливочное масло, продажная цена которого ныне составляет 15 - 18 манатов за килограмм.