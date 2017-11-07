Трамп прилетел в Южную Корею

Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею на авиабазу Осан в городе Пхёнтэк, откуда направился на военную базу Кэмп-Хамфриз в этом же городе, сообщило агентство "Рёнхап".

Вопреки ожиданиям в Пхёнтэке, что в 70 километрах от Сеула, его приветствовал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Визит южнокорейского президента на военную базу не был заранее анонсирован и привлек внимание СМИ.

Это первый случай в истории двух стран, когда южнокорейский президент встречает своего американского коллегу за пределами Голубого дворца – официальной резиденции президента Южной Кореи. На военной базе Кэмп-Хамфриз состоится совместный обед Трампа и Муна с участием военых чинов обеих стран, во время которого будет зачитан доклад о нынешней ситуации на полуострове.

На вторую половину дня назначены официальная встреча двух лидеров и их совместная часовая прогулка, после чего оба они выступят с заявлением для прессы.