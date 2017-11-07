Казахстанские пограничники обстреляли лодку российских браконьеров

Казахстанские пограничники задержали четверых российских граждан - уроженцев Дагестана, занимавшихся браконьерской деятельностью на Каспии. Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Экипаж пограничного корабля «Семсер» обнаружил в территориальных водах байду и начал ее преследование. На законные требования об остановке плавсредства нарушители не реагировали. Последовали предупредительные выстрелы в воздух по курсу движения и по двигателям байды нарушителей», — говорится в сообщении.

В итоге браконьерское судно удалось остановить. На нем обнаружена была партия рыб осетровых пород, два тюленя и одна белуга.

«В результате применения оружия пострадавших нет. По данному факту оповещены правоохранительные органы», — информирует пограничная служба.

Напомним, что накануне казахстанские пограничники провели еще одну операцию против браконьеров, в ходе которой были задержаны четверо граждан Азербайджана, у которых были изъяты сотни килограммов рыбы ценных пород.