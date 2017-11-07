Азербайджан резко увеличил валютные резервы

Стратегические валютные резервы Азербайджана, по данным на 30 сентября 2017 года, составили $41,9 млрд, сообщает Центробанк.

На 1 января 2017 года стратегические валютные резервы Азербайджана составляли $37,6 млрд. Таким образом за январь-сентябрь 2017 года валютные резервы страны увеличились на 11,4%.

"По данным на конец сентября 2017 года, Азербайджан имеет стратегические валютные резервы в объеме $41,9 млрд, достаточные для оплаты импорта товаров и услуг в течение 33 месяцев. В целом валютные резервы в 3,6 раза превышают внешний долг страны", - отмечает Центробанк.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда, а также казначейских средств Министерства финансов.