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Лидер оппозиции Венесуэлы попал под суд

 

Против вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы, оппозиционера Фредди Гевары продолжат судебный процесс за организацию массовых беспорядков.

Решение об этом приняло Национальное учредительное собрание Венесуэлы, которое ранее лишило Гевару судебного иммунитета.

«Национальное учредительное собрание разрешает Верховному суду продолжить процесс против Гевары, чтобы сохранить его право на защиту и на этот процесс», — говорится в сообщении собрания в Twitter.

Ранее сообщалось, что Гевара должен будет предстать перед обычным уголовным судом по обвинениям в причастности к преступному сговору, подстрекательству и использованию подростков для преступной деятельности. Он был одним из организаторов массовых протестов весной и летом этого года против политики президента Николаса Мадуро.

Сам Гевара с субботы находится в посольстве Чили в Каракасе. Власти Чили уже заявили, что готовы предоставить оппозиционеру политическое убежище.

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