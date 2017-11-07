В Москве ограбили иорданского дипломата

На севере Москвы обокрали пресс-секретаря посольства Иордании в России, передает Life.

Согласно информации, Аллахам Ратеб Кутайбах Мохаммед Аллахам со своей женой Ириной обратился в полицию после пропажи из их квартиры в 4-м Вятском переулке драгоценностей на 2,5 миллиона рублей, более пяти тысяч долларов США, а также мужских часов стоимостью 100 тысяч рублей.

Примечательно, что дверь в квартиру потерпевшего не была взломана. Скорее всего злоумышленники просто сумели подобрать к ней ключи.

По данному факту столичное МВД возбудило уголовное дело. Обстоятельства и детали происшествия выясняются.