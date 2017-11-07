У члена ингушской ОПГ изъяли 30 кг золота

Сотрудники ФСБ задержали в Якутии члена ингушской ОПГ, нелегально перевозившего промышленное золото в личном автомобиле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства во вторник, 7 ноября.

Стоимость изъятой партии весом в 32,4 килограмма, по данным спецслужб, превышает 76 миллионов рублей. Золото было спрятано «в отдельных деталях транспортного средства».

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов (часть 1 статьи 191 УК РФ).

Задержание перевозчика - жителя города Сусумане Магаданской области произошло в октябре. Группа, членом которой он являлся, как отмечают в ФСБ, «наладила нелегальную поставку золота в центральные и южные регионы страны».