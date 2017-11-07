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Еще одну проблемную улицу Баку избавят от пробок видео

Автор: Отдел информации 

Бакинское транспортное агентство продолжает работу по анализу территорий  Баку, на которых в часы пик наблюдается критическая плотность транспортного потока. В рамках этой работы была изучена ситуация на пересечении улиц Тебриз и И. Гасаноглу и подготовлены предложения по устранению имеющихся проблем.

Было установлено, что на двухполосной дороге, идущей от улицы И.Гасаноглу в направлении улицы Тебриз, на левой полосе бывают оставляемы транспортные средства, что в момент разрешающего сигнала светофора, когда автомобили сворачивают налево и движутся прямо, способствует созданию пробки.  В то же время отсутствие пешеходного перехода на улице Тебриз препятствует безопасному движению пешеходов.

Специалисты Бакинского транспортного агентства предложили устроить специальную полосу на западном и восточном направлениях движения по улице И.Гасаноглу для поворота налево и создать канал для движения транспортных средств, сворачивающих налево же. Специалисты БТА также предложили добавить светофору специальную фазу для поворота налево и организовать пешеходный переход на улице Тебриз.

В результате реализации этих предложений будет устранена задержка движения транспорта на улицах И.Гасаноглу и Тебриз и повысится уровень безопасности участников движения и комфортности движения пешеходов.

Предложения уже представлены Комиссии по безопасности дорожного движения при Кабинете министров Азербайджана.

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