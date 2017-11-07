В Италии нашли десятки тел африканских девушек

Тела молодых африканских девушек были обнаружены в лодке у побережья Италии, передает BBC.

Испанское патрульное судно «Кантабрия» обнаружило в море надувную лодку с 64 беженцами из стран Африки — Нигерии, Сенегала, Ганы, Гамбии и Судана.

При этом 26 пассажирок были найдены мертвыми: 23 тела находились в самой лодке и еще три за ее бортом.

Погибшим девушкам было от 14 до 18 лет. Предполагается, что их убили по дороге из Африки, до этого подвергнув сексуальному насилию.

Спасенных мигрантов доставили в порт Салерно. Пятерых из них допрашивают следователи.

По факту прокуратура Италии начала расследование.

Всего моряки подобрали по пути 375 мигрантов из Нигерии, Сенегала, Ганы, Гамбии, Судана и Ливии. Среди спасенных - 90 женщин, в том числе восемь беременных, и 53 ребенка.