Подписаться на уведомления
 

Бывший премьер Ливана отправился в Абу-Даби

 

Подавший в отставку премьер-министр Ливана Саад Харири покинул во вторник Эр-Рияд и отправился с визитом в столицу ОАЭ Абу-Даби. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mustaqbal.

По информации, Харири намерен встретиться с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В понедельник, по сведениям Саудовского агентства печати, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял Харири в королевском дворце "Аль-Ямама".

Харири объявил в субботу в своем телеобращении из Эр-Рияда, куда он прибыл в пятницу с рабочим визитом, что уходит со своего поста. Он сообщил, что над его жизнью "нависла угроза". Основной причиной своей отставки Харири назвал "вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии "Хезболлах" во внутренние дела страны", которому, по словам премьера, "он не смог противостоять". Как заявил в понедельник министр юстиции Ливана Селим Джрейсати, президент страны Мишель Аун не предпримет никаких действий в отношении Харири до его возвращения в Ливан.

Тегеран отверг обвинения в свой адрес и возложил ответственность за конфронтацию Харири с "Хезболлах" на президента США Дональда Трампа и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

412 просмотров


Старости
Новая афера: Волгоград завалили азербайджанскими монетами
Новая афера: Волгоград завалили азербайджанскими монетами
Наша погода
Сегодня 18° / 13°
8 Ноя 16° / 12°
9 Ноя 14° / 11°
10 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9734 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Саудовский принц после ареста потерял миллиард долларов
Самир Шарифов: «Тарифы на свет и воду не повысят»
Верховная рада не позволила уволить Авакова
Самир Шарифов: Армения помешала привлечь кредиты для БТК
Индонезия передумала блокировать WhatsApp
Азербайджан осудил ракетный удар по Саудовской Аравии
Росгвардия ворвалась в автосалоны азербайджанцев в Москве Конфискованы сотни автомобилей, видео
Курдистан не может выполнить контракт с "Роснефтью"
Армяне проводят учения в оккупированном Карабахе
Посол США в Красной Слободе
Новая афера: Волгоград завалили азербайджанскими монетами
Синоптики обещают дождь и ветер в Баку
Сиявуш Новрузов не может прожить на зарплату депутата
Центробанк о курсе доллара
Сын бывшего короля убит, внук бежал в Иран Игра престолов в Эр-Рияде
Весь Азербайджан платит по долгам Джахангира Гаджиева
Бывший премьер Ливана отправился в Абу-Даби
В Италии нашли десятки тел африканских девушек
Еще одну проблемную улицу Баку избавят от пробок видео
У члена ингушской ОПГ изъяли 30 кг золота
Министры энергетики Азербайджана и Турции обсудили TANAP фото
Министр финансов Афганистана на приеме у Ильхама Алиева
Акцизы на алкоголь и табак в Азербайджане повысят в два раза
Самир Шарифов: «Азербайджан обеспечил макроэкономическую стабильность»
В Москве ограбили иорданского дипломата
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться