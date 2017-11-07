Бывший премьер Ливана отправился в Абу-Даби

Подавший в отставку премьер-министр Ливана Саад Харири покинул во вторник Эр-Рияд и отправился с визитом в столицу ОАЭ Абу-Даби. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mustaqbal.

По информации, Харири намерен встретиться с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В понедельник, по сведениям Саудовского агентства печати, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял Харири в королевском дворце "Аль-Ямама".

Харири объявил в субботу в своем телеобращении из Эр-Рияда, куда он прибыл в пятницу с рабочим визитом, что уходит со своего поста. Он сообщил, что над его жизнью "нависла угроза". Основной причиной своей отставки Харири назвал "вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии "Хезболлах" во внутренние дела страны", которому, по словам премьера, "он не смог противостоять". Как заявил в понедельник министр юстиции Ливана Селим Джрейсати, президент страны Мишель Аун не предпримет никаких действий в отношении Харири до его возвращения в Ливан.

Тегеран отверг обвинения в свой адрес и возложил ответственность за конфронтацию Харири с "Хезболлах" на президента США Дональда Трампа и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.