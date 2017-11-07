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Весь Азербайджан платит по долгам Джахангира Гаджиева

 

В 2018 году Азербайджан увеличит бюджетные расходы на обслуживание госдолга на 37,8% - до 2 млрд 263 млн манатов. Об этом сказал министр финансов республики Самир Шарифов на заседании парламентских комитетов в рамках обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год, передает АПА.

«В 2018 году из госбюджета на обслуживание внешнего долга будет направлено 2 млрд 263 млн манатов, что на 37,8% больше, чем заложено в госбюджете на 2017 год. Рост расходов связан с выплатами долгов Международного банка Азербайджана. Таким образом удельный вес этих расходов равен 72%», - заявил глава Минфина.

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