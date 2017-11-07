Пресс-служба саудовской королевской семьи сообщила о смерти 44-летнего принца Абдулазиза бин Фахда бин Абдулазиза аль-Сауда, младшего сына покойного короля Саудовской Аравии Фахда. Ранее Абдул-Азиз занимал посты министра иностранных дел и премьер-министра.

Как сообщает newsru.co.il, никаких подробностей об обстоятельствах смерти уже второго за сутки саудовского принца в официальном уведомлении не было.

Однако саудовские блогеры утверждают, что принц скончался именно от ран, полученных им в воскресенье, 5 ноября, во время ареста. По одной из версий, он был ранен в результате перестрелки, когда пытался оказать сопротивление.

Напомним, что менее суток назад в результате крушения вертолета погибли принц Мансур бин Мукрин, сын бывшего наследного принца Мукрина ас-Сауда, являвшийся заместителем губернатора провинции Асир, и другие местные чиновники.

Также в саудовских блогах циркулирует информация о бегстве в Иран внука короля Фахда и внучатого племянника действующего короля Салмана, 38-летнего принца Турки бин Мухаммада бин Фахда бин Абдулазиза аль-Сауда. Данная информация на текущий момент официальными источниками не подтверждена.

В воскресенье в королевстве прошли массовые аресты высокопоставленных чиновников, включая 11 принцев. Аресты производились по решению созданного за несколько часов до этого Антикоррупционного комитета.

Согласно сообщениям саудовских СМИ, один из членов правящей семьи был задержан по обвинению в подписании незаконных сделок по продаже оружия, другой – за заключение фиктивных сделок и еще один – по обвинению в причастности к отмыванию денег.

Позднее стало известно, что среди задержанных оказался и самый богатый среди подданных короля – принц Аль-Валид бин Талаль.

Комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом был создан по распоряжению короля Салмана ибн Абдул-Азиза ас-Сауда, вступившего на трон 23 января 2015 года, после смерти своего брата Абдаллы, правившего королевством почти 10 лет. В течение первых месяцев своего правления он уволил нескольких министров, которые оскорбляли подданных королевства, и инициировал ряд расследований в отношении членов королевской семьи.

Королевская семья в Саудовской Аравии насчитывает 25 тысяч членов, в том числе около семи тысяч принцев.