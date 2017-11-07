Сиявуш Новрузов не может прожить на зарплату депутата

Заместитель исполнительного секретаря Партии Ени Азербайджан (ПЕА), депутат парламента Сиявуш Новрузов пожаловался на то, что сотрудникам и депутатам Милли Меджлиса не хватает их зарплаты. Как передает АПА, такое заявление он сделал на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса в ходе обсуждения бюджета на следующий год.

С. Новрузов посетовал на то, что депутатские зарплаты ниже, чем у начальников полиции или районных прокуроров.

«Все ищут крайнего в лице Милли Меджлиса. Кроме того, у нас есть группы дружбы, которые хотя бы раз в 2-3 года должны посещать страны, с которыми они сотрудничают. Все это должно учитываться», - указал он.