Синоптики обещают дождь и ветер в Баку

Завтра в Баку и на Апшероне будет преобладать облачная погода, местами пройдут дожди. Ветер - северный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове: ночью - 9 - 13°, днем - 15 - 17°; в Баку: ночью - 10 - 12°, днем - 1 5 - 17° тепла.
Атмосферное давление - выше нормы: 767 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70 - 80%.
С вечера 8 по 9 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, вероятны кратковременные дожди. Северо-западный ветер усилится. Температура воздуха понизится на 3 - 5°.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, указанные погодные и атмосферные показатели неблагоприятно скажутся на физическом состоянии метеочувствительных людей.