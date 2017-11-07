Посол США в Красной Слободе

Посол США в Азербайджане Роберт Секута во время поездки в Губинский район встретился в поселке Красная Слобода с представителями местной общины, сообщает АПА.

Согласно информации, отвечая на вопрос в связи с карабахским конфликтом, посол сказал: «Мы продолжаем оказывать содействие лидерам стран в целях мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Дипломат отметил, что в последнее свое посещение Вашингтона он провел там встречу с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефером.

«Мы с ним провели обмен мнениями о том, какие шаги необходимо предпринять для продвижения процесса. После прихода к власти в США новой администрации были приняты решения относительно того, в какой форме следует продолжать данный процесс. Также было принято решение о назначении нового сопредседателя в МГ ОБСЕ. Мы продолжаем работать в этом направлении», - сказал он.