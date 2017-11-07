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Курдистан не может выполнить контракт с "Роснефтью"

 

Полностью выполнить контракт Иракского Курдистана и "Роснефти" по покупке российским нефтяным гигантом до 70% курдской нефти уже нереально: чтобы снять проблему, нужны переговоры компании с Багдадом, заявил в интервью РИА Новости глава Комитета по финансам и вопросам экономики парламента автономии Иззат Сабер.

По словам политика, пакет контрактов Иракского Курдистана и "Роснефти" включает в себя покупку российским нефтяным гигантом "от 60-ти до 70% всего экспорта нефти автономии по ценам ниже мировых".

"Этот пункт не будет выполнен, так как экспорт из региона Курдистан сократился с 700 до 200 тысяч баррелей в сутки (после операции иракской армии по восстановлению контроля над спорными территориями. - Ред.). Это значит, что компании "Роснефть" придется вести переговоры с иракским правительством о способе исполнения этого контракта, заключенного с Курдистаном", — сказал Сабер, являющийся также членом Комитета по энергетике и полезным ископаемым регионального парламента.

Иракские федеральные силы в середине октября, после проведения референдума в Иракском Курдистане, восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук. Добыча на расположенных в провинции месторождениях Avana и Bey Hasan составляет около 250 тысяч баррелей нефти в сутки. Также иракские военные вернули под свой контроль спорные территории близ Мосула в провинции Найнава, на которых также имеются нефтяные месторождения.

Сумма пакета контрактов с российским нефтяным гигантом, по данным Сабера, превышает три миллиарда долларов.

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